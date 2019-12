Schiphol er den av de travleste flyplassene i Europa, og demonstrantene hadde som mål å tvinge flyplassen til å lage en plan for å kutte utslippene fra flytrafikken.

Mellom 100 og 150 demonstranter dukket lørdag opp ved flyplassen med plakater og bannere mens de ropte slagord som «skattelegg flyet, ta heller toget».

Flyplassens talsperson Hans van Kastel sier til nyhetsbyrået at de allerede har en plan for å kutte utslippene, og at ingen flyavganger ble påvirket av demonstrasjonen.

