Lørdag kveld pågikk forhandlingene fortsatt, mer enn ett døgn på overtid.

Flere internasjonale nyhetsmedier melder at det er stor skuffelse og sinne blant mange av de 196 deltakerlandene over at land som Brasil, India og Kina trenerer forpliktelser som ble vedtatt i Parisavtalen i 2015.

Et utkast til slutterklæring ble forkastet tidligere på lørdagen. Lørdag ettermiddag opplyste arrangørlandet Chile at et nytt utkast vil bli lagt fram i løpet av kvelden.

