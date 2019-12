Transportstreiken strammer seg til i Frankrike

Søndag fortsatte den omfattende transportstreiken på ellevte dagen. De streikende protesterer mot regjeringens pensjonsreform.

Pensjonsreformen, som denne uken ble lagt fram av statsminister Édouard Philippe, har hatt som mål å samle landets i alt 42 ulike pensjonsordninger til ett system og få folk til å stå lenger i arbeid.

Etter reformen skal franskmennene stadig kunne gå av med pensjon når de blir 62 år gamle. Men skal man ha fulle pensjonsrettigheter, må man arbeide til man er 64. Dette rammer særlig togkonduktører, havnearbeidere og flere andre yrkesgrupper, som i dag har pensjonsordninger med lavere pensjonsalder.

Intervju søndag

Statsminister Philippe sier søndag til avisen Le Parisien at franskmennene, spesielt dem som må reise for å kunne feire jul med familien, vil sette svært lite pris på å bli tvunget til å feire hver for seg.

– Jula er en viktig tid. Jeg tror ikke franskmenn vil tolerere å bli frarøvet dette, sier Philippe, som videre oppfordrer fagforeningene til å «ta sitt ansvar».

Fagorganisasjonene har kunngjort at det førstkommende torsdag vil bli en tredje dag med massedemonstrasjoner, og det er ventet at titusenvis av mennesker vil bli med.

Lyktes i 1995

Organisatorene håper på å gjenta streikesuksessen fra 1995, da de tvang en sentrum-høyre-regjering til å legge fra seg sin pensjonsreform, etter at tre uker med omfattende streik rammet metroen og togstasjonene like før jul.

Regjeringen insisterer på at pensjonsreformen er sårt tiltrengt for å gjøre det nåværende systemet, som er mer fordelaktig for dem som arbeider i offentlig sektor, mer rettferdig og bærekraftig. Philippe invitert fagforeningene til videre samtaler til uka.

En meningsmåling i ukebladet Le Journal du Dimanche, der 56 prosent av de spurte sier de enten støtter de streikende eller sier de sympatiserer med saken og kun 30 prosent sier de er motstandere av den, har dog oppmuntret fagforeningene.

(©NTB)