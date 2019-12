Lams møte med Xi utløste voldelige protester i Hongkong

Hongkongs leder Carrie Lam reiste lørdag til Kina. Det er hennes første besøk til landet siden forrige måneds valgnederlag. Mandag møter hun Kinas president Xi Jinping.

Sent søndag blokkerte maskerte ungdommer veiene rundt området Mong Kok i protest mot møtet mellom lederne. Det fikk politiet til å bruke tåregass og batonger mot demonstrantene. Det var første gang på nær to uker at politiet tok i bruk tåregass, skriver Reuters.

Det blir spekulert på om møtet mellom Lam og Xi Jinping kan føre til nye direktiver fra Kina og en mulig endring i Hongkong-regjeringen.

De to lederne møttes sist i Shanghai i november. Da uttrykte Xi tillit til Lam til tross for urolighetene i Hongkong.