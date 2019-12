Obama: – Kvinner er «unektelig» bedre enn menn

– Kvinner, jeg vil bare at dere skal vite dette: Dere er ikke perfekte, men det jeg unektelig kan si, er at dere er bedre enn oss, sa Obama på et arrangement i Singapore, ifølge BBC.

Den tidligere presidenten sa også at hvis kvinner hadde styrt alle land i verden, ville levestandarder og resultatene vært bedre.

På spørsmål om han vil gå inn i politikken igjen, svarte han følgende:

– Hvis du ser på verden i dag og ser på problemene, så er det vanligvis gamle folk, vanligvis menn, som ikke vil tre til side.

