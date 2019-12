Krise for russisk gassprosjekt etter USA-sanksjoner – Tyskland og EU reagerer

Gassrørledningen bygges under Østersjøen, også via dansk farvann, og kommer i tillegg til en annen rørledning kalt Nord Stream 1.

Sanksjonene rammer flere europeiske selskaper som deltar i prosjektet, deriblant sveitsisk-nederlandske Allseas, som er leid inn av russiske Gazprom for å bygge offshore-delen av rørledningen.

Allseas opplyste lørdag at det innstiller arbeidet med Nord Stream 2 for ikke å bli rammet av de amerikanske sanksjonene.

Like etter meldte gruppen som har ansvar for prosjektet, at den akter å ferdigstille arbeidet så fort som mulig.

– Utidig amerikansk innblanding

President Donald Trump signerte de nye sanksjonene fredag etter at de ble vedtatt i begge kamre i Kongressen for få dager siden.

Nord Stream 2 er planlagt ferdigstilt i begynnelsen av 2020 og vil føre til at Russland kan doble gasseksporten direkte til Tyskland.

Prosjektet har en kostnadsramme på rundt 10 milliarder euro. Halvparten er finansiert av den russiske gassgiganten Gazprom, mens fem europeiske selskaper står for resten.

Tyskland anklager USA for å blande seg inn i interne forhold.

– Sanksjonene vil ramme tyske og europeiske selskaper og utgjøre en innblanding i våre interne saker, sier en talskvinne for statsminister Angela Merkel.

Også TurkStream

De er også rettet mot et annet russisk gassprosjekt, TurkStream, som skal føre gass fra Russland til Tyrkia.

Russland mener USA forsøker å hindre økonomisk utvikling i andre land.

– Den amerikanske ideologien liker ikke global konkurranse. Snart vil de be oss om å slutte å puste, skriver Maria Zakharova, talskvinne for utenriksdepartementet i Moskva, på Facebook.

USAs mål med sanksjonene er ifølge analytikere etter alt å dømme å demme opp for russisk innflytelse i Europa og hindre at europeiske land blir mindre avhengige av energiimport fra USA.

Kritikk fra EU

EU-kommisjonen opplyser at den jobber med å vurdere konsekvensene av de amerikanske sanksjonene.

– Prinsipielt er EU imot innføring av sanksjoner mot EU-selskaper som driver lovlig virksomhet, sier en talsmann for EU lørdag.

Mens det tyske handelskammeret mener Tyskland og EU bør svare med lignende sanksjoner mot USA, har Merkel gjort det klart at dette ikke er aktuelt.

– Jeg ser ikke noe alternativ til å føre samtaler, dog veldig tøffe samtaler. Vi støtter ikke denne praksisen, sa Merkel i nasjonalforsamlingen i Berlin onsdag.

Sanksjonene er knyttet til USAs forsvarsbudsjett og anses som en del av USAs sikkerhetspolitikk. Enkelte amerikanske politikere har imidlertid hatt betenkeligheter med sanksjonene fordi de rammer Tyskland, en viktig NATO-alliert.

