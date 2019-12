USA langer ut mot Kina og Russlands Syria-veto

Planen skulle sikre leveranser av kritisk humanitær hjelp til millioner av mennesker i Syria.

– Til Russland og Kina, som har valgt å ta et politisk standpunkt ved å motsette seg denne resolusjonen, dere har blod på hendene deres, sier Pompeo i en pressemelding.

Siden 2014 har en resolusjon i Sikkerhetsrådet gjort FN i stand til å sende nødhjelp inn i deler av landet som ikke kontrolleres av Syrias president Bashar al-Assad. Forsyningene har kommet via fire grenseoverganger, og nødhjelpen er gitt til syrere i hovedsakelig opprørskontrollerte områder.

De 13 øvrige medlemslandene stemte for resolusjonsforslaget, som ville ha forlenget leveranser av nødhjelp til Syria i ytterligere ett år.

Det nåværende mandatet utløper 10. januar, og Sikkerhetsrådet har nå tre uker på seg til å bli enige.

– USA vil fortsatt jobbe for at de stemmeløse, de som sulter, de foreldreløse og for at flyktninger får den humanitær hjelpen de trenger for å overleve, sa Pompeo.

Titusenvis av mennesker er ifølge FN drevet på flukt som følge av en opptrapping av luftkrigen i Idlib, opprørernes siste bastion, siden 16. desember.

Russland og Kina la i rådet også fram sitt eget forslag. Det gikk ut på å holde bare to grenseoverganger åpne. Ingen land la ned veto mot dette resolusjonsforslaget, men det fikk ikke de nødvendige ni stemmene.

