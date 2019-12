Modi forsøker å roe ned Indias muslimer – forsvarer omstridt lov

Modi holdt talen mens protestene mot en omstridt statsborgerskapslov fortsetter. Om lag 25 mennesker er drept i demonstrasjoner de ti siste dagene.

– Muslimer som er sønner av jorden, og som har forfedre og barn fra Mor India, behøver ikke bekymre seg, sa Modi, som samtidig anklaget opposisjonen for å skape en «fryktpsykose».

Han kritiserer Kongresspartiet for ikke å fordømme protestene, og mener at opposisjonspartiet stilltiende godtar rykter som er satt ut, blant annet om at landets muslimer skal sendes til interneringsleirer.

Den nye loven åpner for at innvandrere fra Bangladesh, Pakistan og Afghanistan kan få indisk statsborgerskap, men den gjelder ikke for muslimer.

Kritikere mener at den marginaliserer Indias muslimske minoritet og undergraver landets sekulære grunnlov, ettersom religiøs tilhørighet gjøres til kriterium for å få statsborgerskap.

Men Modi avviser kritikken:

– Denne loven har ingenting å gjøre med Indias 1,3 milliarder mennesker. Jeg må forsikre Indias muslimske borgere om at denne loven ikke endrer noe for dem, sa Modi på valgmøtet i New Delhi, der det skal holdes valg i begynnelsen av neste år.