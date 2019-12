Israel, Hellas og Kypros skal signere avtale om gassrørledning i Middelhavet

Formålet med prosjektet EastMed, som har potensielt store geopolitiske ringvirkninger, er å sende naturgass fra de tre landene til resten av Europa via Italia.

Israel ønsker å sende gass til Europa gjennom en rundt 2.000 kilometer lang rørledning som etter planen skal være i drift fra 2025. Kostnadene for rørledningen, som vil gå fra Israel til Kypros, Kreta, over det greske fastlandet og ende opp i Italia, kan bli over 58 milliarder kroner.

Avtalen skal signeres av den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis, Israels Benjamin Netanyahu og Kypros' president Nikos Anastasiades i Aten 2. januar, opplyser Mitsotakis' kontor søndag kveld.

Hans plan er at avtalen skal spikres med en italiensk signatur på en senere dato. Italias regjering har tidligere uttrykt skepsis til landets planlagte rolle i prosjektet.

Kypros, Hellas og Israel har fra før undertegnet en avtale om rørledningen. Det skjedde tidligere i år med USAs utenriksminister Mike Pompeo til stede.

Gassfunnene i det østlige Middelhavet har utløst et utvinningskappløp og spenninger mellom Tyrkia og EU. Nylig fordømte Hellas og Kypros Tyrkia for å ha inngått en avtale med Libya om å utvide den tyrkiske kontinentalsokkelen.

EastMed ventes å dekke rundt 10 prosent av EU-landenes gassbehov, noe som vil redusere energiavhengigheten overfor Russland. EU har bidratt med midler til de tekniske forarbeidene for prosjektet.

