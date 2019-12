Forlenget varetekt for tyrkisk filantrop

Kavala har sittet i varetekt siden november 2017. Sammen med 15 andre ledere i Tyrkias sivilsamfunn anklages han for å ha vært en sentral skikkelse i protestene mot president Recep Tayyip Erdogan i 2013, samt i det mislykkede kuppforsøket tre år senere.

En domstol i Silivri i utkanten av Istanbul forlenget tirsdag varetektsfengslingen av Kavala til 28. januar, da det skal holdes et nytt fengslingsmøte.

Kavala var selv til stede i retten og avviste anklagene som «totalt grunnløse».

– Siktelsen, som er på 657 sider, beviser at jeg er uskyldig, ikke skyldig, sa han.

Støtte fra PEN

Norske PEN har engasjert seg i Kavalas sak og omtaler forretningsmannen som en av Tyrkias største filantroper.

– Osman Kavala har hatt stor betydning for det tyrkiske kulturlivet gjennom sine bidrag til den frie kunsten, som er avhengig av ikke-statlig finansiering. En lang rekke språk-, litteratur- og samarbeidsprosjekter mellom ulike folkegrupper ville ikke blitt til uten Kavalas bidrag. Derfor er dette en viktig sak for oss å følge, sier generalsekretær Hege Newth.

Organisasjonens Tyrkia-rådgiver Caroline Stockford var selv til stede i retten i Silivri tirsdag.

Har bidratt enormt

– En mann som har bidratt enormt til det tyrkiske sivilsamfunnet, står tiltalt for absurde anklager i en rettssak uten reelle beviser, mener hun.

– Det er viktig å være til stede, for å vise at det internasjonale samfunnet følger med og bryr seg, sier Stockford.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (ECHR) i Strasbourg har også engasjert seg i Kavalas sak og slo i en kjennelse for to uker siden fast at Tyrkia bryter den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ved å holde ham fengslet.

