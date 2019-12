Bistandsorganisasjon: Klimaendringer førte til 15 naturkatastrofer som kostet milliarder av kroner

– Ekstremvær, drevet fram av klimaendringer, skjedde i alle verdenshjørner i 2019. Fra Sør-Afrika til Nord-Amerika og fra Australia til Asia til Europa, førte flommer, stormer og branner til kaos og ødeleggelse, skriver Christian Aid i rapporten.

Bistandsorganisasjonen har sammenfattet offisielle tall, anslag fra NGOer og bistandsorganisasjoner, forskningsstudier og nyhetssaker som de bruker i rapporten.

Sju av de 15 naturkatastrofene organisasjoner mener kan knyttes til klimaendringer, førte til skader for mer enn 88 milliarder kroner. Dette gjelder blant annet flommer i nordlige India, orkanen Dorian i USA og flommer i Kina. Alle de 15 som blir trukket fram, førte til skader for over 9 milliarder kroner.

Organisasjonen fastslår at de naturkatastrofene som har kostet flest menneskeliv, skjedde i India og Sør-Afrika, noe de argumenterer for at viser at det er fattige som rammer hardest.

(©NTB)