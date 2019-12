Den nye loven ble vedtatt i kongressen og signert av presidenten 20. desember, ifølge ABC News.

– Dette er et stort skritt for å beskytte den neste generasjonens barn fra å bli avhengige av tobakksvarer, tvitret Stephen Hahn i det amerikanske mattilsynet, Food and Drug Administration (FDA) forrige uke.

En tredel av USAs delstater hadde allerede 21 års aldersgrense før den nye loven ble innført.

