Kim Jong-un i møte med partitopper

Kim og ledelsen i det nordkoreanske arbeiderpartiet diskuterte «viktige politiske saker», og «nasjonalt forsvar» var blant temaene, melder det statlige nyhetsbyrået KCNA søndag.

KCNA oppgir ingen detaljer, men melder at møtet fant sted for «å overvinne de mange prøvelsene og vanskelighetene».

Møtet fant sted like før Nord-Koreas ultimatum til USA er i ferd med å løpe ut. Nord-Korea har satt nyttår som frist for USA til å tilby sanksjonslette. Nord-Korea har truet med ikke-spesifiserte handlinger og en «julegave» dersom USA ikke overholder fristen.

Atomforhandlingene har stått i stampe etter at toppmøtet mellom Kim og USAs president Donald Trump i Vietnam i februar ikke førte fram. De to partene var ute av stand til å enes om de neste skrittene for nedrustning på Koreahalvøya. Siden har Nord-Korea testet utskyting av flere kortdistansemissiler.

Spenningen er høy mellom Pyongyang og Washington over Nord-Koreas atomprogram og de gjentatte missiltestene, men Trump har tonet ned bekymringen, siste gang julaften da Trump fikk spørsmål om hva han vil gjøre dersom Nord-Korea gjør alvor av trusselen om å sende en «julegave» dersom ikke USA lemper på sanksjonene mot landet.

– Vi får se hva overraskelsen er, sa Trump fra sitt ferieanlegg Mar-a-Lago i Florida.

– Kanskje Kim sender meg en fin presang, en vakker vase i stedet for en missiltest, sa Trump.

