Svensk atomreaktor stenges for godt

Ved nitiden mandag morgen var det slutt, og reaktoren utenfor Varberg sør for Göteborg ble stengt for godt.

I 2015 ble det besluttet at både Ringhals 1 og 2 skulle stenges. Årsaken er at eierne Vattenfall og Uniper mener det ikke er lønnsomt å fortsette driften på grunn av lave strømpriser, samt at reaktorene trengte å oppgraderes for store summer.

Spørsmålet om kjernekraftens betydning for strømforsyningen er blitt flittig debattert i Sverige. Både Kristdemokraterna og Moderaterna har uttalt at de ønsker mer kjernekraft.

Nå begynner arbeidet med å flytte det radioaktive brenselet fra kjernekraftverket. Først om to år begynner rivingen av anlegget, noe som trolig tar minst åtte år.

Ringhals 2 er en trykkvannsreaktor og har produsert 215 terawattimer strøm, noe som tilsvarer strømforbruket til innbyggerne i Göteborg i om lag 43 år.

Kraftverket var i kommersiell drift fra 1. januar 1975.

