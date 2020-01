Pompeo utsetter Ukraina-besøk

Amerikansk UD begrunner utsettelsen med at demonstranter tirsdag forsøkte å storme USAs ambassade i Iraks hovedstad Bagdad.

Demonstrantene, som protesterte mot et amerikansk flyangrep som kostet 25 irakiske militssoldater livet, trakk seg onsdag tilbake, men ambassaden er inntil videre stengt.

Pompeo skulle etter planen på rundreise til Ukraina, Hviterussland, Kasakhstan, Usbekistan og Kypros, men blir i stedet hjemme for å «overvåke situasjonen i Irak og sørge for sikkerhet og trygghet for alle amerikanere i Midtøsten», sier en talskvinne.