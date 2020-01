G4S saksøkes for å ha beskyttet terrorister

Sikkerhetsselskapet G4S og den sørafrikanske mobiloperatøren MTN er to av seks store multinasjonale selskaper som saksøkes i USA for å ha gjort utbetalinger som beskytter terrorister i Afghanistan.

Det skriver CNBC.

Selskapene er stevnet for en føderal domstol i Washington D.C. gjennom et gruppesøksmål bestående av militært og sivilt personell, blant dem over 100 drepte eller skadede i perioden 2009-2017. Til sammen utgjør gruppen 385 fordringshavere. Søksmålet ble levert tredje juledag.

Saksøkerne hevder at G43, MTN og fire andre amerikanske selskaper finansierte Taliban, pakistanske Taliban og Haqqani-nettverket. Ifølge saksøkerne skal selskapene enten ha betalt direkte, eller lukket øynene for beskyttelsesutbetalinger til terroristorganisasjonene for å verne om sine forretningsinteresser i Afghanistan.

G4S ønsker ikke å kommentere søksmålet overfor det amerikanske nettstedet, mens MTN uttaler at de undersøker detaljer i rapporten og er i kontakt med rådgivere.

Advokatfirmanene Kellogg, Hansen, Todd, Figel & Frederick PLLC , Sparacino PLLC og Willkie, Farr & Gallagher LLP representerer saksøkerne.