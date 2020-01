Russland ser fordeler ved klimaendringene

I den nye klimatilpasningsplanen, som ble lagt frem i helgen, erkjenner Russland at klimaendringene er reelle, selv om president Vladimir Putin har sagt at han tviler på om de er menneskeskapte.

Oppvarmingen i Russland går 2,5 ganger raskere enn det globale snittet, og i planen fastslår Kreml at det nå er påkrevd med tiltak for å begrense skadene, men også for å høste fruktene av oppvarmingen.

Mulige «positive» effekter av klimaendringene er redusert energiforbruk i kalde regioner, utvidelse av jordbruksarealene og nye sjøfartsmuligheter i Arktis.