Demokratiske senatorer krever å se Trumps begrunnelse for likvidering

Begrunnelsen for beslutningen om å gjennomføre angrepet mot Soleimani er hemmeligstemplet, men Chuck Schumer og Robert Menendes krever at graderingen oppheves.

– Det er ingen legitim grunn til å unndra denne informasjonen fra offentligheten, sier de to senatorene i et brev til presidenten mandag. De mener varselet fra Det hvite hus til Kongressen om angrepet ikke er bra nok.

– Det er avgjørende at saker som er så viktige for rikets sikkerhet, deles med folket i rimelig tid. Et notat som er hemmeligstemplet i sin helhet, passer seg simpelthen ikke i et demokratisk samfunn, skriver de to. De mener hele notatet bør offentliggjøres.

Schumer er Demokratenes gruppeleder i Senatet, mens Menendez leder utenrikskomiteen.

(©NTB)