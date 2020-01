Nato trekker styrker ut av Irak

– Nato opprettholder sin tilstedeværelse i Irak. Vi er forberedt på å fortsette vårt opptreningsoppdrag og kapasitetsoppbygging når situasjonen tilsier det, sier kilden.

Nato har allerede stanset treningsoppdragene på bakken i Irak etter at USA før helgen likviderte den iranske Revolusjonsgardens eliteenhets leder Qasem Soleimani med en drone i Bagdad.

500 soldater

Nato har rundt 500 soldater i Irak, der de driver opplæring av landets militære styrker som kjemper mot ekstremistgruppen IS.

Seniorrådgiver Marita Isaksen Wangberg i Forsvarsdepartementet opplyser til NTB at Natos beslutning ikke angår de norske styrkene, ettersom de er en del av den USA-ledede koalisjonen i Irak og ikke Nato-styrken.

– Vi avventer beslutningen fra den irakiske regjeringen, og inntil da blir de norske styrkene i landet, sier hun.

Norge har rundt 70 soldater i Irak, der de siden 2015 har deltatt i den USA-ledede koalisjonen mot IS. Det norske bidraget har som oppgave å gi råd og trene irakiske sikkerhetsstyrker.

Franske styrker blir

Frankrike har rundt 200 soldater som inngår i den USA-ledede koalisjonen mot IS. Frankrike har ikke til hensikt å trekke sine soldater ut, opplyste en fransk regjeringskilde tirsdag ettermiddag.

Koalisjonen er i Irak på invitasjon fra irakiske myndigheter. USA har rundt 5.200 soldater i Irak, men den irakiske nasjonalforsamlingen vedtok søndag at koalisjonens styrker må forlate Irak.Minst 50 mennesker har omkommet og over 200 er skadd i trengselen under general Qasem Soleimanis gravferd i Kerman, melder iranske medier.

Soleimani ble regnet som en nasjonalhelt av mange iranere, inkludert kritikere av prestestyret. USA anklager ham for å stå bak drap på amerikanske soldater i Irak og hevder han planla nye angrep like før han ble likvidert forrige uke.

Likvideringen har ført til økte spenninger mellom Iran og USA, og også mellom Bagdad og Washington.

Den irakiske nasjonalforsamlingen ba søndag den USA-ledede koalisjonen forlate landet, og Tyskland begynte tilbaketrekningen tirsdag.