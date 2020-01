45 norske tankskip ved Persiabukta

Flere internasjonale rederier har ifølge ubekreftede meldinger besluttet å inntil videre ikke sende tankskip gjennom det 33 kilometer brede Hormuzstredet som forbinder Omanbukta med Persiabukta.

USAs likvidering av de iranske generalen Qasem Soleimani og Irans missilangrep mot to amerikanske militærleirer i Irak natt til onsdag har gjort situasjonen i området svært spent.

Norske rederier har på råd fra Sjøfartsdirektoratet innført sikkerhetsnivå to, det nest høyeste, men vurderer det ikke som for farlig å seile gjennom stredet der rundt en tredel av verdens olje transporteres.

– Så vidt meg bekjent er det ingen norskkontrollerte skip i området som har gjort den vurderingen, sier John Hammersmark, som er direktør for beredskapsavdelingen i Rederiforbundet.

Forberedelser

Når Sjøfartsdirektoratet innfører sikkerhetsnivå to, innebærer dette at rederier og fartøy innfører en rekke tiltak.

– Det handler blant annet om å utvise økt årvåkenhet og gjøre gode forberedelser og risikoanalyser, sier Hammersmark til NTB.

– Skip bes også om å bruke de to rapporteringssentrene i området før de går inn og ut av Persiabukta. Disse sentrene gir oversikt og råd, sier han.

Sikkerhetsnivå to innebærer også en oppfordring om å oppdatere og øve på beredskapsplaner om bord på oljetankerne.

Ikke utpekt som mål

Situasjonen i og rundt Persiabukta tilsier imidlertid ikke at det høyeste sikkerhetsnivået innføres, sier Hammersmark.

– Det foreligger ikke konkret informasjon eller etterretning om at norske skip er utpekt som mål. For å gå opp til det høyeste nivået, må det foreligge konkrete trusler eller etterretning om dette, sier han.

Flere tankskip, blant dem norske Andrea Victory, ble i fjor sommer utsatt for sabotasje i Persiabukta. Iran ble anklaget for å stå bak, noe landet avviser.

– Det ble aldri fastslått med sikkerhet hvem som sto bak, og det har ikke kommet faste beviser for at det var Iran. Landet nekter også for dette, men mistanken går klart i den retning, sier Hammersmark.