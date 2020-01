Det går fram av et brev sendt fra statsminister Édouard Philippe til fagforeningsledere lørdag. I brevet skriver Philippe at han er «villig» til å trekke tilbake forslaget om at den vanlige pensjonsalderen økes fra 62 til 64.

Brevet kommer dagen etter at Philippe møtte fagforeningsledere med mål om å komme fram til en løsning på konflikten.

Både jernbaneansatte og andre yrkesgrupper i Frankrike har lagt ned arbeidet i protest mot den planlagte reformen. Transportstreiken har nå vart i 38 dager.