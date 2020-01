Ny Boeing-sjef vil gjenopprette tilliten

– Jeg ser storhet i dette selskapet, men jeg ser også muligheter til å bli bedre. Mye bedre, skrev Calhoun i en epost til de ansatte da han begynte i stillingen mandag.

Han ber dem jobbe for å gjenopprette tillit og viktige relasjoner til kunder, partnere og reguleringsmyndigheter. Åpenhet framholdes også som en viktig verdi.

Hovedfokuset for selskapet må være få 737 max-flyene tilbake i drift på en trygg måte, skriver Calhoun. Han understreker at selskapet må forholde seg til de høyeste krav til sikkerhet og kvalitet.

737 max-fly over hele verden ble satt på bakken i mars i fjor etter to ulykker som til sammen kostet over 300 mennesker livet.

Interne eposter som i forrige uke ble omtalt av amerikanske medier, bidro ikke til å bedre selskapets omdømme. I en av epostene skrev en Boeing-ansatt at 737 max-flyene var designet av klovner.

Boeings tidligere toppsjef Dennis Muilenburg fikk sparken i desember. Calhoun, som har sittet i Boeing-styret siden 2009, ble først styreleder før han nå i stedet får rollen som administrerende direktør.