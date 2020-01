Hektisk handelsuke i starten på amerikansk valgår

Tirsdag kommer EUs handelskommissær til Washington for å gjenoppta samtalene om en handelsavtale. Phil Hogan ønsker i løpet av de tre nærmeste dagene å nullstille det anstrengte forholdet til USA på flere områder, som stål, aluminium og skatt på – overveiende amerikanske – IT-giganter.

Dagen etter ligger det an til at USA og Kina skal skrive under det som omtales som fase én av en handelsavtale. Det er godt nytt etter halvannet år med handelskrig. Det kan også være godt nytt for president Donald Trump når USA går inn i valgåret 2020.

Landbruk og industri

– Det er i Trumps interesse å få dette gjort før valget, og det er også et overlapp mellom hva som er bra for USA og hva som er bra for presidenten, sier kommentator Henrik Heldal i AmerikanskPolitikk.no til NTB.

– Den generelle teorien er at sittende presidenter ikke taper valget dersom økonomien er god, legger han til.

Om de nye avtalen faktisk gir økonomien et løft, gjenstår å se, Men Heldal trekker fram to grupper som vil ha en klar fordel av å fjerne eller redusere toll og avgifter

– Det er mange i industri og landbruk som er rammet og som ikke har fått solgt sine produkter til Kina. Det har igjen ført til at store amerikanske aktører har vendt blikket innover og utkonkurrert de små, forklarer han.

– En avtale vil lette på trykket for mange i disse sektorene. Det er positivt, men problemet det løser, var ikke der før handelskrigen startet.

Tviler på fase to

I første omgang skal kineserne halvere tollen på varer for 100 milliarder dollar og skrive under en avtale om å kjøpe landbruksprodukter for 200 milliarder i året.

– Fase én blir et toppunkt i Trump-administrasjonens diplomati overfor Kina, sier konsulent og tidligere handelstjenestemann i USA Jeff Moon til South China Morning Post. Men han tviler på om det blir noen fase to.

– Det vil bli samtaler om en fase to-avtale, men de kommer ikke til å bli sluttført, spår Moon.

Handelskrigen med Kina har vært en villet politikk, og den har kostet USA. Samtidig minner Heldal om at det mange rundt Trump og i USA generelt som har vært fornøyd med at presidenten har satt foten ned overfor Kina.

– På grunn av adgangen til det kinesiske markedet har det tidligere vært nølt med å ta grep mange mener har vært nødvendige. Ett av spørsmålene blir hvor ille USA har kommet ut av dette.

– En kamp om fortellingen

Uansett utfallet av handelskrigen og effekten av nye avtaler, handler ikke valgkampen bare om økonomien, men vel så mye om fortellingen om økonomien.

– Trump vil nok kjøre hardt på at aksjemarkedet stiger, selv om det kan argumenteres for at det ikke påvirker hverdagslivet for mange amerikanere. I tillegg fortsetter jobbveksten, og arbeidsledigheten er det laveste på 50 år, om jeg husker rett. Det er tall det er vanskelig å argumentere mot, sier Heldal.

Samtidig minner Heldal om at flere amerikanere har flere jobber, forventet levealder har falt tre år på rad og både selvmord og overdoser øker.

– Så hvilken fortelling er det man tror på? Trump har vist at han har en veldig god evne til å selge sin fortelling og få mange til å tro på ham, sier kommentatoren og statsviteren.

Etter at Demokratene velger sin kandidat i slutten av august, går amerikanerne til urnene tirsdag 3. november og avgjør om presidenten får sitte i fire nye år.

(©NTB)