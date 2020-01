Handelsavtalen ble signert: - Verdens øyne er rettet mot oss

Den innledende avtalen ble signert av Trump og den kinesiske visestatsministeren Liu He i Det hvite hus onsdag.

– Verdens øyne er rettet mot oss, sa Trump under en langvarig seremoni som også omfattet en pressekonferanse.

«Fase én»-avtalen innebærer en nedtrapping av handelskrigen mellom USA og Kina som har pågått i snart to år. Store deler av USAs regjering var til stede under seremonien i Det hvite hus.

Den ble holdt omtrent samtidig som Representantenes hus vedtok å oversende riksrettstiltalen mot Trump til Senatet.

– Det pågår en svindel der borte, sa Trump om riksrettsprosessen.

Kutter tollsatser

Kinas president Xi Jinping var ikke til stede under seremonien, men hadde skrevet et brev som ble lest opp av Liu He.

– Avtalen er bra for Kina, USA og hele verden, het det i brevet. Xi ba også om at USA må behandle kinesiske selskaper rettferdig.

Som et ledd i den innledende avtalen vil angivelig USA redusere tollen fra 15 til 7,5 prosent på kinesiske varer til en verdi av 110 milliarder dollar.

I tillegg har Trump droppet planer om ytterligere tollbarrierer. Per i dag er det amerikansk toll på kinesiske varer til en samlet verdi av rundt 360 milliarder dollar.

– Et stort skritt

Mens USA senker tollsatser, lover Kina å kjøpe amerikanske varer og tjenester til en verdi av 200 milliarder dollar over en periode på to år.

Målet er kjøp av landbruksprodukter for 40 milliarder, noe som er et høyt nivå sett i lys av Kinas import før Trump startet handelskrigen.

– Dette er et stort første skritt, sier Jeremie Waterman i det amerikanske handelskammeret.

Kina forplikter seg også til å gjøre mer for å hindre tyveri av forretningshemmeligheter og salg av piratkopierte varer.

Det vanskeligste gjenstår

Likevel gjenstår de vanskeligste stridsspørsmålene i handelskonflikten. Kinesiske statlige subsidier og ordninger for å presse utenlandske selskaper til å overføre teknologi, vil bli tema i neste fase av handelssamtalene.

Når de vil finne sted, er ikke kjent. Mange analytikere tviler på om Trump vil kunne presentere flere store gjennombrudd i samtalene før det amerikanske presidentvalget til høsten.

Kritikere mener USA og Kina bare har oppnådd begrensede resultater i den innledende avtalen.

Demokraten Chuck Schumer, som leder mindretallet i det amerikanske Senatet, sa tirsdag at det er oppsiktsvekkende at avtalen inneholder så lite når prisen har vært så høy.

Wall Street reagerte med rekord

Børsen i New York reagerte positivt på undertegningen. Dow Jones-indeksen steg ikke mye, men nok til å sette ny rekord på Wall Street. Etter en oppgang på 0,3 prosent endte indeksen på 29.030,22 poeng.

Dette var første gang indeksen steg over 29.000 poeng. Den bredere indeksen S&P 500 gikk opp 0,2 prosent og landet også på et nytt rekordnivå.

At indeksene beveget seg forholdsvis flatt tross handelsavtalen, skyldtes trolig at det viktigste innholdet i avtalen var kjent fra før.

