Medier: – Ken Starr skal forsvare Trump

Ken Starr, den tidligere spesialetterforskeren som gransket Bill Clinton, blir en av Trumps forsvarere i riksrettssaken, ifølge amerikanske medier.

Nyhetsbyrået AP og andre medier viser til ikke navngitte kilder som sier at Starr blir del av Trumps forsvarerteam.

Kjendisadvokat og Harvard-professor Alan Dershowitz skal også være med i gruppen av jurister. Dershowitz bekrefter selv at han skal presentere argumenter basert på USAs grunnlov som taler mot å fjerne Trump som president.

Tidligere har Dershowitz vært forsvarer for blant andre overgrepsdømte Jeffrey Epstein, drapstiltalte O.J. Simpson og bokseren Mike Tyson.

Pat Cipollone, juridisk rådgiver i Det hvite hus, ventes å få en ledende rolle i forsvarerteamet. Det får trolig også Trumps personlige advokat Jay Sekulow.

Ken Starr ledet den såkalte Whitewater-etterforskningen på 1990-tallet. Saken ble etter hvert utvidet til å omfatte president Bill Clintons forhold til Monica Lewinsky, en skandale som førte til at Clinton ble stilt for riksrett for mened – og deretter frikjent.

