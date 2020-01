Trumps advokater kaller kaller prosessen ukonstitusjonell og farlig

Det var første gang advokatgruppen, som ble offentliggjort av Det hvite hus på fredag, presenterte sine argumenter. De bygger på argumentene Trump og andre Republikanere har brukt tidligere i riksrettsprosessen.

Et flertall i Representantenes hus vedtok i desember å stille president Donald Trump for riksrett.

I et innledende skriftlig svar på at presidenten ble tiltalt, sa Trumps advokater at vedtaket er et farlig angrep på det amerikanske folks rett til fritt å velge sin president, opplyser en kilde nær forsvarergruppen.

– Dette er et skamløst og ulovlig forsøk på å endre resultatet fra presidentvalget i 2016 og forstyrre valget i 2020, sier kilden.

Trump anklages for å ha forsøkt å presse Ukraina til å starte en etterforskning som ville involvert Joe Biden, som forsøker å bli Demokratenes kandidat i presidentvalget til høsten. Trump er tiltalt for maktmisbruk og for forsøk på å hindre Kongressens arbeid.

Demokratene tilbyr også en smakebit av argumentene som skal brukes i riksrettssaken. I et 111 sider langt dokument samler Representantenes hus trådene fra vitneavhør og forklaringer så langt i riksrettsprosessen og hevder at det er overveldende bevis for at Trump er skyldig.

– Det eneste spørsmålet som gjenstår er om medlemmene i Senatet vil akseptere og overholde ansvaret som er pålagt dem av grunnloven og gjennom ed, heter det i dokumentet fra de sju demokratene som skal føre riksrettssaken mot Trump.

Riksrettssaken mot Trump er formelt i gang i Senatet, men rettsforhandlingene er ventet å begynne for fullt på tirsdag, og uttalelsene gir slik et innblikk i argumentene fra begge sider.

