SpaceX gjør nytt forsøk på å teste nødsystem

Testen skal foregå i rundt 19 kilometers høyde over Atlanterhavet. Det er ventet at Falcon 9-raketten som bærer romfartøyet, vil bli ødelagt i forsøket.

– Den kan ende opp som en slags ildkule, sier SpaceX-talsmann Benji Reed.

Romfartøyet som skal testes, er den nye SpaceX-kapselen Crew Dragon. Den skal i løpet av kort tid tas i bruk til å frakte astronauter til Den internasjonale romstasjonen ISS. Men for at det skal skje, må den ha et nødsystem som kan redde mannskapet hvis det skulle oppstå en feil på raketten som løfter den ut i verdensrommet.

Rakettmotorer skal skyte kapselen vekk fra bæreraketten, og landingen skjer deretter med fallskjermer.

Testen var opprinnelig planlagt å gjennomføres lørdag, men ble utsatt på grunn av dårlig vær. Et nytt forsøk skal gjøres søndag ettermiddag, norsk tid.

