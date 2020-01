Riksrettssaken mot Trump starter i Senatet

Riksrettssaken mot Trump kom formelt i gang torsdag i forrige uke, men rettsforhandlingene begynner først tirsdag denne uken.

Det er ventet at Trump vil bli frikjent i Senatet, hvor Republikanerne har flertall med 53 senatorer. Demokratene har 45 representanter. To senatorer er uavhengige.

Presidenten selv ventes ikke å møte i Senatet. Samme dag som riksrettssaken gjenopptas der, står han etter planen på talerstolen under toppmøtet i Verdens økonomiske forum (WEF) i Davos i Sveits.

Senatet gjenopptar riksrettssaken etter å ha fått den oversendt fra Representantenes hus, der Demokratene har flertall. Flertallet i Representantenes hus vedtok i desember å stille Trump for riksrett.

Kjøreregler

Kamp om kjøreregler ventes å prege starten på saken. Så langt har ikke Senatets flertallsleder Mitch McConnell kastet lys over hvordan saken vil skride fram, eller hvordan den vil skille seg fra forrige riksrettssak som var mot president Bill Clinton i 1999.

– Presidenten fortjener en rettferdig rettssak. Det amerikanske folket fortjener en rettferdig rettssak. Så la oss få i stand en rettferdig rettssak, sier demokraten Jason Crow, et av de sju kongressmedlemmene som er utnevnt som aktor.

Mye på spill

Synet på hva som kan kalles rettferdig er like omstridt som det grunnleggende spørsmålet om hvorvidt Trumps press på Ukraina bør føre til dom og tap av presidentembetet. Enormt mye står på spill, med den historiske betydningen på Trump-presidentskapets skjebne, president- og kongressvalget senere i år, og framtiden for enhver kommende riksrettsprosess mot presidenter.

Uansett hva som kommer til å skje i Senatet, vil Trump være riksrettstiltalt for alltid, har Nancy Pelosi, flertallsleder i Representantenes hus, sagt. Trumps advokater har slått tilbake med å svare at hvis de vinner fram, innebærer det at «det vil for alltid også bety frifinnelse».

– Det er oppgaven som ligger foran oss, sa Trumps advokat Robert Ray søndag.

Forsmak

En liten forsmak kom søndag da Trumps advokater presenterte et innledende skriftlig svar på tiltalen. Vedtaket om å tiltale ham er ugyldig, og det er et farlig angrep på det amerikanske folks rett til fritt å velge sin president, skrev de. Sludder, svarte demokratene.

Demokratene har selv lagt fram en smakebit av sine argumenter. I et 111 sider langt dokument samler Representantenes hus trådene fra vitneavhør og forklaringer så langt i riksrettsprosessen og hevder at det er overveldende bevis for at Trump er skyldig.

– Trump er et offer

Det eneste som er sikkert, er at man under rettssaken i Senatet vil få høre demokratenes argumenter om at Trump misbrukte sin makt og hindret Kongressen idet han la press på Ukraina for å få hjelp til å granske Biden, som kan bli hans motkandidat i presidentvalget senere i år.

Fra Det hvite hus' side er det ventet at senatorene får høre at Trump ikke brøt noen lover, at riksrettssaken er basert på grunnløse argumenter, og at Trump er offer for demokrater som ønsker å velte sjansen hans til gjenvalg.

Senatorene må kanskje tilbringe opptil seks timer daglig på riksrettssaken, bortsett fra søndager da de har fri, for å etterstrebe den upartiske rettferdigheten som de er forpliktet til å følge.