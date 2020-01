Trump: – USA vinner som aldri før

Donald Trump kom med en lang skryteliste om USAs økonomi og kom med et spark til dommedagsprofeter på klimafronten da han talte til Verdens økonomiske forum.

– Vi må avvise dommedagsprofetene og deres spådommer om undergang. Dette er ikke en tid for pessimisme, men for optimisme, sa den amerikanske president fra talerstolen i Davos tirsdag.

I salen satt blant andre den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg, som bare et par timer tidligere minnet om at ingenting faktisk har skjedd i klimakampen, selv om oppmerksomheten om temaet har økt.

– CO2-utslippene har ikke gått ned, og det er det vi prøver å oppnå, sa hun i en paneldebatt tirsdag formiddag.

Krav om «handling for klimaet» sto til og med skrevet i snøen der Trumps helikopter landet i Davos, men presidenten var mer opptatt av økonomi.

Skrøt av lav ledighet

Store deler av talen hans var en hyllest til amerikanske økonomi og arbeiderne som holder hjulene i gang og ikke minst til den fremgangen som har vært mens han har sittet i Det hvite hus.

– Vi har vekket det fantastiske maskineriet som amerikansk næringsliv er. Økonomien blomstrer, og USA vinner som aldri før, sa Trump da han kom inn i konferansesalen etter å ha passert alle dem som sto utenfor med håp om å få et glimt av ham.

Trump trakk blant annet fram den rekordlave arbeidsledigheten, inkludert lav ledighet blant en rekke minoritetsgrupper.

– Ledigheten blant kvinner er den laveste siden 1973, og for første gang utgjør kvinner mer enn halvparten av arbeidsstyrken.

Trump sier han forventer ytterligere oppsving i økonomien i løpet av året etter hvert som nye handelsavtaler og dereguleringer begynner å virke.

Handelsavtaler

Forrige uke skrev USA under på det som omtales som «fase én» av en handelsavtale med Kina. Samtidig godkjente Kongressen handelsavtalen med Canada og Mexico.

– Dette er handelsavtaler som løser det 21. århundres utfordringer, sa presidenten og nevnte blant annet opphavsrett og digital handel.

Jeg ser også fram til å få i stand en ny handelsavtale med Storbritannia, som har en fantastisk statsminister, la han til. USA er en viktig handelspartner for britene, som skal forhandle fram nye avtaler når landet går ut av EU i slutten av neste uke.

Treplanting

Selv om Trump var skeptisk til dem han kaller dommedagsprofeter, snakket han om miljøvern og å «ta vare på Guds majestetiske skaperverk».

– Vi vil slutte oss til initiativet som blir lansert her for å plante 1 billion trær, sa Trump. Initiativet kommer fra WEF-grunnlegger Klaus Schwab, som vil at toppmøtet i Davos ikke bare skal dreie seg om ideer og ord, men også lede til handling.

Treplantingen skal skje i løpet av de neste ti årene. Målet er ambisiøst; 1 billion – eller 1.000 milliarder – trær er en tredel av forskernes anslag for hvor mange trær det er på hele kloden.