Trump tidde om klimaet – nobelprisvinner reagerer sterkt

– Han klarte å si absolutt ingenting om klimaendringene. I mellomtiden blir vi stekt, sier Stiglitz.

Han mener også at Trump i talen ga en helt feil framstilling av den økonomiske utviklingen.

Selv om ikke Trump nevnte ordene «klima» eller «global oppvarming», advarte han mot det han kalte dommedagsprofeter.

Han skrøt av USAs oljeproduksjon, men uttrykte også støtte til et initiativ for omfattende treplanting over hele verden. Talen ble holdt tirsdag på Verdens økonomiske forum i Davos i Sveits, der også den kjente klimaaktivisten Greta Thunberg er til stede.

Som president har Trump markert seg med en målrettet motstand mot tiltak som er ment å beskytte klima og miljø. Han har trukket USA fra Parisavtalen og forsøkt å oppheve en lang rekke amerikanske miljøtiltak. Begrunnelsen har ofte vært at de svekker den økonomiske veksten.

Joseph Stiglitz er professor ved Columbia-universitetet i New York og tidligere sjeføkonom i Verdensbanken. Han mottok Nobels minnepris i økonomi i 2001.

VIDEO: Hør deler av talen her:

(©NTB)