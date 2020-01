WHO berømmer Kina for smittetiltak

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus omtaler tiltakene fra kinesiske helsemyndigheter som veldig, veldig sterke.

Uttalelsen kommer etter at Kina kunngjorde strenge restriksjoner for reisende.

Klokken to natt til torsdag ble all tog- og flytrafikk til og fra Wuhan innstilt, og det samme gjelder all kollektivtrafikk i byen. I tillegg ble langdistansebusser og ferjer fra ut av byen innstilt, meldte den statlige kringkasteren CCTV.

Reduserer smittefaren

– Tiltakene vil minimere risikoen for at utbruddet spres internasjonalt, sa Ghebreyesus på en pressekonferanse ved WHOs hovedkontor i Genève i Sveits.

Det nye sars-lignende viruset ble først oppdaget i byen med 11 millioner innbyggere. Så langt er 17 mennesker døde av viruset, som ikke har fått noe navn.

Tallet på smittede har steget til 571 personer, opplyser kinesiske myndigheter torsdag.

Møtes på nytt torsdag

WHO var onsdag samlet til krisemøte om situasjonen, men erklærer foreløpig ikke krise. Den avgjørelsen kan komme på torsdag, melder nyhetsbyrået Reuters.

– Dette er en avgjørelse jeg ikke tar lett på, og en jeg bare er forberedt på å ta etter å ha vurdert alle fakta, sa WHO-sjefen.

Dersom virusutbruddet blir erklært en internasjonale folkehelsekrise, blir det den sjette som er erklært det siste tiåret.

Passasjerer kontrolleres

Coronaviruset er påvist i Japan, Filippinene, Sør-Korea, Taiwan, Thailand og USA. Viruset er også påvist i Hongkong og Macau.

Et mistenkt tilfelle i Brisbane i Australia ble undersøkt, men viruset ble ikke påvist.

Ved den internasjonale flyplassen i Sydney ble passasjerer som kom med fly fra Wuhan torsdag, undersøkt ved ankomst.

Det er også innført temperatursjekker ved utvalgte flyplasser i USA.

