Dronningen har signert Johnsons brexit-lov

Dronningen satte torsdag sitt navn på loven som gjør Storbritannia i stand til å forlate EU 31. januar. Det kunngjorde brexit-minister Steve Barclay på Twitter.

Loven blir nå sendt til EU-parlamentet som må godkjenne utmeldingsavtalen. Det kommer trolig til å skje onsdag 29. januar, to dager før utmeldingsdatoen.

Utmeldingsavtalen må også ratifiseres av Parlamentet i London.

Så fort Storbritannias 47 år lange EU-medlemskap er historie, begynner forhandlingene om den fremtidige handelsavtalen. EU har sagt at det vil bli svært vanskelig å få i stand en omfattende avtale innen overgangsperioden etter utmeldingen går ut i slutten av 2020.

Det har gått mer enn tre og et halvt år siden et knapt flertall, 51,9 prosent, av britene stemte for at Storbritannia skulle gå ut av EU.

(©NTB)