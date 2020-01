Kina iverksetter stadig flere tiltak for å stoppe virusspredning

Kinesiske myndigheter hadde fredag innført reiserestriksjoner i 13 byer. Blant dem er Wuhan, der viruset først ble oppdaget. Ytterligere 12 byer i Hubei-provinsen i det sentrale Kina er underlagt begrensninger.

Kinesiske myndigheter har også besluttet å stenge deler av Den kinesiske mur, i tillegg til andre kjente landemerker som Den forbudte by, Ming-dynastiets graver og Yinshan Pagoda.

Innbyggere som har oppholdt seg i områder der lungeviruset er påvist, oppfordres også om å holde seg hjemme i 14 dager for å unngå at sykdommen sper seg.

26 døde

Hittil er minst 26 mennesker omkommet i Kina, og 830 sykdomstilfeller er påvist. Det nye coronaviruset hører til samme familie som lungeviruset sars, som tok livet av 800 mennesker verden over i 2002 og 2003. Det viruset spredde seg også fra Kina.

Myndighetene i Taiwan bekrefter fredag at ytterligere to tilfeller av lungeviruset er påvist på øya. Det første tilfellet ble bekreftet tirsdag.

Det er også oppdaget tilfeller i Japan, Thailand, Sør-Korea, Australia, Singapore og USA.

Stengte byer

Kinesiske myndigheter håper at isoleringstiltakene vil begrense ytterligere spredning, til tross for at millioner av mennesker vil reise internt i Kina i forbindelse med helgens feiring av kinesisk nyttår.

Eric Messerschmidt, som er direktør i Dansk Kultursenter i Beijing, forteller at byen føles øde, og at myndighetene har stengt store deler av det offentlige liv, inkludert transport rundt i hovedstaden.

– Alle går rundt med masker. Folk sitter i sine egne biler med masker, og det er nesten ingen som bruker offentlige transportmidler. Utover det er det helt dødt, sier han til nyhetsbyrået Ritzau.

Bygger sykehus

For å behandle pasienter som er smittet av coronaviruset, planlegger Kina å bygge et enormt sykehus som skal stå klart allerede 3. februar. Det opplyser statlige medier.

Sykehuset skal bygges i sentrum av Wuhan, og bygget skal oppføres med ferdigbyggede elementer. Sykehuset vil få 1.000 sengeplasser fordelt på 25.000 kvadratmeter.

Fredag ble det kjent at to kinesere i Finland er blitt testet for coronaviruset etter at de oppsøkte helsehjelp. De to er fra Wuhan, der viruset først ble oppdaget, og reiste til Finland via Norge, ifølge den svenskspråklige redaksjonen i Yle.

– Frykten raskere enn viruset

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier det foreløpig ikke er grunn til å erklære en global helsekrise som følge av utbruddet. Ifølge eksperter er det få ting som nører opp under kollektiv panikk på samme måte som et virusutbrudd gjør.

– Det er en medfødt følelse av frykt rundt sykdomsutbrudd, hovedsakelig fordi det er en usynlig fiende, sier Adam Kamradt-Scott, ekspert på spredning og kontroll av smittsomme sykdommer ved Universitetet i Sydney.

