Macrons regjering har vedtatt pensjonsreform

Mens ministrene fredag så over og godkjente forslaget i presidentboligen, gikk tusenvis av mennesker i demonstrasjonstog ved nærliggende Place de la Concorde.

Macron vil innføre ett system for alle til erstatning for de over 40 ulike ordningene som offentlige ansatte nyter godt av, og som for noen grupper sikrer en pensjonsalder på litt over 50 år.

Gjennom sin talsperson fordømte Macron fredag «voldelige» og «radikale» handlinger, og viste til at streikende i strømbransjen har framprovosert en rekke strømbrudd den siste tiden.

Macron har stått fjellstøtt ved pensjonsreformen, til tross for den store protestbølgen. Demonstrasjonene har båret preg av noe hærverk og vold, i tillegg til flere tilfeller der politiet angivelig skal ha opptrådt unødig brutalt.

På den første dagen med demonstrasjoner i desember møtte mer enn 800.000 mennesker opp, men antallet demonstranter har gått gradvis ned siden den gang. Meningsmålinger gjort denne uken viser at folket fortsatt er skeptiske til reformen. 69 prosent oppga at Macron burde lytte mer til opposisjonen.

