Viruset: Millioner av kinesere går glipp av nyttårsfeiringen

Myndighetene har innstilt all tog- og busstrafikk til og fra 13 byer, og den tradisjonelle nyttårsfeiringen går dermed i vasken for millioner av kinesere.

Foruten Wuhan, der viruset først ble oppdaget, gjelder reiseforbudet for millionbyene Chibi, Lichuan, Xiantao, Ezhou, Huanggang, Xianning, Qianjiang, Huangshi, Jingzhou, Dangyang, Tianmen og Yichang.

Lørdag tok Kina farvel med grisens år og gikk inn i rottas år, og mange kinesere pleier tradisjonelt å reise hjem til fødestedet og feire nyttår med slekt og venner.

Nyttårsfeiringen er årets største høytid i Kina og strekker seg over hele 40 dager. I løpet av denne tiden foretar kinesere opptil 3 milliarder reiser innenlands, men i år ventes antallet å bli betydelig mindre.

Som følge av virusutbruddet advarer kinesiske myndigheter også mot store folkemengder, og både i hovedstaden Beijing og en rekke andre byer er det tradisjonelle fyrverkeriet derfor avlyst.

Myndighetene har også stengt Den kinesiske mur for besøkende og sendt leger og annet sanitetspersonell fra hæren til Wuhan for å bistå i kampen mot viruset.

Coronaviruset er til nå påvist hos over 800 mennesker i Kina og har ifølge myndighetene krevd minst 26 menneskeliv i landet. I tillegg er det påvist et 20-tall smittetilfeller i andre land, hovedsakelig i Asia.

De to kineserne som denne uken kom til Finland via Norge, var ikke bærere av coronaviruset, melder den finske statskanalen Yle.

De to kinesiske turistene oppsøkte helsehjelp i Ivalo i Lappland i Nord-Finland. De kom fra Wuhan i Kina til Finland via Gardermoen og Kirkenes. Det var i Wuhan coronaviruset først ble oppdaget i begynnelsen av januar.

Fredag kveld er det bekreftet at de to ikke er bærere av coronaviruset, skriver Yle.

Outi Liisanantti, kommuneoverlege i Enare, sier til statskanalen at hun er lettet over at de to ikke har det mye omtalte viruset. De er trolig smittet av en vanlig luftveisinfeksjon, og ikke influensa.

