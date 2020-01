Kina-viruset påvist i Frankrike – første tilfeller i Europa

Det er de første bekreftede smittetilfellene i Europa.

En person er innlagt på sykehus i Bordeaux, mens en annen person er under observasjon i Paris, opplyste Buzyn på en pressekonferanse fredag kveld, melder TV-stasjonen BFMTV.

– Vi har identifisert smittetilfellene svært raskt, sa helseministeren og la til at det er svært sannsynlig at det vil bli påvist flere tilfeller av det kinesiske coronaviruset i dagene som kommer. Samtidig la hun til at myndighetene vil gjøre alt de kan for å hindre spredning av viruset.

Så langt er 26 mennesker døde og over 800 smittet i Kina. Et 20-tall smittetilfeller er også påvist i flere andre land. Utenfor Asia er det kun USA, med to tilfeller, og nå Frankrike som har påvist smittetilfeller.

Mannen som er innlagt på sykehus i Bordeaux har opplyst at han nylig kom hjem fra en reise i Kina og at han mellomlandet i Nederland før han kom hjem til Frankrike.

Den andre personen, som er innlagt på et sykehus i Paris, har også vært i Kina, men det er ikke kjent om vedkommende har vært i Wuhan, den kinesiske byen der virusutbruddet trolig startet.De to kineserne som denne uken kom til Finland via Norge, var ikke bærere av coronaviruset, melder den finske statskanalen Yle.

De to kinesiske turistene oppsøkte helsehjelp i Ivalo i Lappland i Nord-Finland. De kom fra Wuhan i Kina til Finland via Gardermoen og Kirkenes. Det var i Wuhan coronaviruset først ble oppdaget i begynnelsen av januar.

Fredag kveld er det bekreftet at de to ikke er bærere av coronaviruset, skriver Yle.

Outi Liisanantti, kommuneoverlege i Enare, sier til statskanalen at hun er lettet over at de to ikke har det mye omtalte viruset. De er trolig smittet av en vanlig luftveisinfeksjon, og ikke influensa.

New York-børsene åpnet opp fredag, men etter melding om nytt tilfelle av coronavirus i landet, snudde børsene.

