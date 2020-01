Lørdag innførte fem byer i provinsen restriksjoner på reiser. Fra før var det innført begrensninger på tog- og busstrafikk i 13 byer, blant dem storbyen Wuhan der utbruddet startet.

Til sammen 18 byer i provinsen har nå innført ulike former for begrensninger for reisende, opplyste lokale myndigheter lørdag.

Restriksjonene omfatter stenging av ulike ruter for kollektivtrafikk og tilgang til motorveier.

