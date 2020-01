Slovenias statsminister går av – vil ha nyvalg

Sarec, en tidligere komiker som ble statsminister i 2018, kunngjorde sin avgang mandag.

– Jeg kan ikke oppfylle folks forventninger med de nåværende medlemmene i nasjonalforsamlingen og denne koalisjonsregjeringen, sa han til journalister.

– Det ærligste vi kan gjøre nå er å holde nyvalg, for å spørre folket om de har tillit til meg og om de ønsker at jeg skal fortsette, la Sarec til.

Sarecs kunngjøring kom etter at hans finansminister Andrej Bertoncelj også hadde sagt at han går av etter indre strid i mindretallsregjeringen, en koalisjon bestående av fem partier.

President Borut Pahor må nå innkalle de parlamentariske lederne til samtaler for å se om det er grunnlag for en ny koalisjonsregjering basert på et flertall i nasjonalforsamlingen.