Kinas president: – Kjemper mot demon-virus

I et møte med Verdens helseorganisasjon tirsdag lovet han åpenhet og oppdatert informasjon rundt sykdomssituasjonen i Kina.

– Denne epidemien er en demon, og vi kan ikke la den få skjule seg, sa presidenten, ifølge statlige kinesiske medier.

I Kina har over hundre mennesker mistet livet som følge av den nye virussykdommen. Byer med til sammen over 50 millioner innbyggere er isolert i forsøket på å hindre spredning.

Over 4.500 tilfeller av sykdommen er bekreftet i Kina, og viruset er også påvist hos mennesker i en rekke andre land.

– Wuhan er like viktig for Kina som Chicago er for USA, sier professor.