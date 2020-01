Frykter at minst 9.000 er smittet av coronaviruset

Tallet på personer som er døde etter smitte av coronaviruset i Wuhan i Kina har steget til 132 etter at myndighetene ga ut nye tall onsdag. Samtidig meldte de om 840 nye smittetilfeller i den kinesiske Hubei-provinsen, hvor utbruddet startet og hvor flest personer er rapportert smittet.

Med de siste tallene er 5.974 personer smittet av viruset i hele Kina. I tillegg mistenker myndighetene at flere enn 9.000 personer kan være smittet.

Utenfor Kina er det til nå rapportert om flere tilfeller i landene rundt, men også i USA, Canada, Frankrike og Australia er det rapportert om smittede. I Tyskland ble viruset tirsdag påvist hos fire personer, alle ansatte i et firma i Bayern som nylig hadde besøk av en kinesisk kollega.

Over 50 millioner mennesker er holdt under isolasjon i og rundt byen Wuhan, hvor utbruddet først ble registrert.

VIDEO: Slik reagerer bedrifter på viruset

Innstiller flyvninger, stenger cafeer og nekter ansatte å møte på jobb.

Evakuerer borger

Samtidig med å kartlegge spredningen, har flere land startet evakuering av sine borgere ut av Kina. Japan hentet 206 statsborgere ut med fly onsdag. Fire av passasjerene på det japanske flyet skal ha hostet og hatt feber da de landet i Tokyo og ble ført til sykehus for sjekk og videre oppfølging.

USA har evakuert om lag 240 personer som først ble sendt til Anchorage i Alaska hvor de vil bli undersøkt for smitte på sykehus før de vil bli fløyet videre til Ontario i Canada.

Også Frankrike har sagt at landet vil evakuere sine landsmenn i Wuhan i løpet av de kommende dagene.

Asyløy

Australias statsminister Scott Morrison sa onsdag at landet vil samarbeide med nabolandet New Zealand for å evakuere borgere som befinner seg i Hubei-provinsen.

De vil i første omgang bli fløyet av et fly fra det australske Qantas og plassert i karantene på Christmas Island i Det indiske hav, til anlegget som Australias myndigheter tidligere har brukt til å huse asylsøkere.

Der vil de reisende måtte oppholde seg i 14 dager før de får reise videre.

Forskere isolerte viruset

Australske forskere har som det første landet utenfor Kina, greid å isolere og dyrke fram Wuhan-viruset, skriver australske medier onsdag.

Viruset er tatt fra en av de fem smittede personene som er kommet til landet fra Kina.

Forskerne ved Peter Doherty-instituttet i Melbourne vil nå dele det isolerte viruset med Verdens helseorganisasjon (WHO) som vil distribuere det til laboratorier verden rundt som arbeider med å utvikle en vaksine mot Wuhan-viruset.

Underdirektør Mike Catton ved instituttet beskriver resultatet som «svært viktig» og et mulig gjennombrudd i bekjempelsen av viruset, overfor kringkasteren ABC. Catton sier forskere nå kan teste mulige vaksiner mot viruset og se om de virker.

– Farlig virus

– Det er et farlig virus, det tar livet av noen mennesker, men det har ikke samme dødelighet som ebolaviruset, sier Catton.

Funnet kan også gjøre det mulig nå utvikle en test som kan avsløre om personer er smittet av viruset før de eventuelt begynner å vise symptomer på smitte.

Et kinesisk laboratorium greide å dyrke fram en virusprøve i forrige uke, men ville ikke dele sitt funn med WHO til tross for at Kina er medlem av organisasjonen, skriver Daily Mail i Australia.

