Trump-plan vekker ingen jubel internasjonalt

Planen, som palestinerne ikke har vært med på å utarbeide, legger opp til israelsk annektering av Jordandalen og bosetningene på Vestbredden, stikk i strid med folkeretten og vedtatte FN-resolusjoner.

FNs generalsekretær António Guterres fastholder at konflikten mellom Israel og Palestina må løses gjennom forhandlinger og med utgangspunkt i FN-resolusjoner og folkeretten.

– FN er også forpliktet til å realisere visjonen om to stater som lever side om side i fred og sikkerhet med anerkjente grenser, basert på grensene fra før 1967, sier en talsmann for Guterres.

Historiens søppeldynge

Palestinernes president Mahmoud Abbas avviser planen i sin helhet, kaller den konspiratorisk og lover at den aldri vil bli satt ut i livet.

– Vårt folk skal sørge for at denne planen havner på historiens søppeldynge, sier han.

Hamas, som styrer på Gazastripen, kaller planen tøvete, og Hizbollah i Libanon kaller den et skammelig forsøk på å frata det palestinske folk alle rettigheter.

Legitimerer okkupasjon

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kaller planen helt uakseptabel og en legitimering av Israels okkupasjon, mens Iran kaller den en trussel mot stabiliteten i regionen og mener at Trump og Israel er dømt til å mislykkes.

Også USAs fremste allierte i Midtøsten er tilbakeholdne i sine kommentarer til planen.

Jordan fastholder FNs krav om en framforhandlet fredsavtale basert på grensene fra før Israels okkupasjon i 1967.

Egypt etterlyser også forhandlinger og «en omfattende og rettferdig fred» som innebærer «etablering av en uavhengig palestinsk stat».

Legitime rettigheter

Saudi-Arabia understreker at en fredsavtale må «oppfylle palestinernes legitime rettigheter», og kong Salman understreket onsdag overfor president Mahmoud Abbas «kongedømmets faste holdning når det gjelder Palestina-spørsmålet og det palestinske folks rettigheter».

Den eneste hyllesten av Trumps plan kommer fra De forente arabiske emirater, som ikke engang anerkjenner staten Israel.

– Planen er et viktig utgangspunkt for å returnere til forhandlinger innenfor et USA-ledet internasjonalt rammeverk, heter det i en kommentar derfra.

Kommentarene fra det offisielle Europa er foreløpig forsiktige, med unntak av Storbritannia der utenriksminister Dominic Raab omtaler planen som «et klart seriøst forslag». og «et mulig positivt steg framover».

Vil studere

EUs utenrikssjef Josep Borrell sier Brussel nå «vil studere og vurdere» planen, og det samme er budskapet fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Begge fastholder imidlertid kravet om en framforhandlet tostatsløsning der også palestinerne blir hørt, og det samme gjør Tysklands utenriksminister Heiko Maas.

– Bare en framforhandlet tostatsløsning som er akseptabel for begge sider, kan føre til varig fred mellom israelere og palestinere, sier Maas.

Russland vil også studere planen nøye og oppfordrer Israel og Palestina til å forhandle fram «et gjensidig akseptabelt kompromiss».