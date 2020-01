Britisk storavis forbyr reklamer fra selskaper som driver med olje og gass

Avisen omtaler klimakrisen som den viktigste utfordringen i vår tid og tar et hardt oppgjør med olje- og gassindustrien.

– Vår avgjørelse er basert på innsatsen mange i denne industrien har lagt ned i flere tiår for å forhindre at meningsfylt klimahandling blir gjennomført av myndigheter verden rundt, heter det i en uttalelse fra avisen onsdag.

Reklame utgjør rundt 40 prosent av avisens inntekter, og de legger ikke skjul på at dette kommer til å ramme dem økonomisk.

– Men vi tror på at det å bygge en mer meningsfylt organisasjon og forbli økonomisk bærekraftig må gå hånd i hånd.

De vil likevel fortsatt tillate reklamer fra andre selskaper som leverer produkter og tjenester med høyt karbonavtrykk, som biler og reiser.

Miljøorganisasjonen Greenpeace omtaler avgjørelsen som et vannskille og hyller The Guardian for sitt «modige grep» rettet mot legitimiteten til olje- og gassindustrien.

