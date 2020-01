Greta Thunberg registrerer navnet sitt om varemerke

– Navnet mitt og #FridaysForFuture-bevegelsen blir stadig vekk brukt kommersielt uten noen form for samtykke, skriver Thunberg på Instagram.

Ifølge den svenske klimaaktivisten har det vært tilfeller av markedsføring, salg av produkter og pengeinnsamling i hennes og bevegelsens navn.

I tillegg har folk ved flere anledninger utgitt seg for å være henne eller representere henne for å komme i kontakt med profilerte og høytstående personer, ifølge Thunberg.

Hun sier at hun ikke har noen interesse av å gjøre det for egen vinning, men at det måtte gjøres likevel for å beskytte bevegelsen og det den står for.

