WHO: Wuhan-viruset er internasjonal folkehelsekrise

Krisekomiteen i WHO kunngjorde sin beslutning litt før klokka 21 torsdag, etter et drøyt 7 timer langt møte.

Beslutningen om å erklære utbruddet, som startet i millionbyen Wuhan i Kina, for internasjonal folkehelsekrise innebærer økt internasjonalt samarbeid i kampen mot spredningen av viruset.

– Vi er nå sammen om dette, og vi kan bare stanse det om vi samarbeider, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus under en pressekonferanse i Genève torsdag kveld.

Det nye coronaviruset har foreløpig tatt livet av 170 mennesker i Kina, i hovedsak eldre og syke. Det er ikke meldt om dødsfall i andre land.

Gamle og syke

Ifølge WHO er det påvist smitte hos 8.200 mennesker verden over, de aller fleste i Hubei-provinsen i Kina. Det er flere enn de som fikk påvist smitte under sars-epidemien som krevde under 800 liv for 17 år siden.

Dødsraten hos dem som har fått påvist Wuhan-viruset er foreløpig på drøyt 2 prosent, mens dødsraten under sars-utbruddet var på nærmere 10 prosent.

Viruset er først og fremst dødelig for gamle, svekkede og syke mennesker, og gjennomsnittsalderen for dem som er døde i Kina er ifølge myndighetene 73 år.

Ligner vanlig influensa

Wuhan-viruset er foreløpig ikke påvist i Norge, hvor vanlig influensa årlig tar livet av rundt 900 mennesker.

I USA ble det torsdag for første gang påvist smitte mellom mennesker. En kvinne i 60-årene, som ble syk etter et besøk i Wuhan, smittet ektemannen sin etter hjemkomst.– Risikoen for dødelighet kjenner vi ikke ennå, men det forundrer meg ikke om den er under 1 prosent, som begynner å ligne risikoen for dødelighet ved influensa, sa overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet til NTB onsdag.

Advarer ikke mot reiser

Til tross for utbruddet understreker WHO at det ikke er grunn til å advare mot reiser til Kina. En rekke internasjonale flyselskap har imidlertid innstilt sine ruter til landet.

– WHO anbefaler ikke restriksjoner på reiser og handel, sier Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) vurderer også risikoen for reisende til Kina og andre affiserte områder som lav.

Utenriksdepartementet fraråder likevel reiser til Hubei-provinsen som ikke er strengt nødvendige, heter det i et reiseråd.

Kina med reiseråd

I provinsen er en lang rekke byer med til sammen over 50 millioner innbyggere isolert. Kinesiske myndigheter oppfordrer dessuten kinesere til å unngå utenlandsreiser, i et forsøk på å hindre spredning av viruset til andre land.

– Å redusere folks grensekrysninger bidrar til å forhindre og kontrollere utbrudd. Hvis det ikke er et spesielt behov, så anbefales det at tidspunktet for reisen utsettes, heter det fra myndighetene.

Mistanke om at to kinesiske passasjerer om bord i cruiseskipet Costa Smeralda var smittet, førte torsdag til at ingen av de øvrige 5.000 passasjerene eller mannskapet på drøyt 1.600 fikk gå i land i Civitavecchia i Italia.

Tester avdekket imidlertid at de to ikke var smittet av viruset, og sent torsdag ble karantenen derfor opphevet.

Fakta om globale folkehelsekriser Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært at det nye coronaviruset fra Wuhan er den sjette globale folkehelsekrisen siden 2009. * WHOs internasjonale helsereglement fra 2005 forplikter stater til å handle raskt når WHO erklærer en slik krise. * WHO har siden erklært følgende kriser: * Svineinfluensa-pandemien i 2009 * Ebolautbruddet i Vest-Afrika fra 2014 til 2016 * Polioviruset i Afghanistan, Pakistan og Nigeria i 2014 * Zikaviruset i Amerika i 2016 * Ebolautbruddet i Kongo i 2018–2019 * WHO definerer en internasjonal krise som en situasjon som er «alvorlig, uvanlig eller uventet». * Den må også «innebære mulige konsekvenser for folkehelsen utenfor den rammede statens nasjonale grenser og kan kreve umiddelbar internasjonal handling». * En kriseerklæring medfører ofte større internasjonal oppmerksomhet, hjelp og samarbeid. (NTB)