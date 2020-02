213 er døde av Wuhan-viruset

Det nye tallet over døde av viruset er steget fra 170 på samme tid i går. Videre går det fram at 9.692 personer er bekreftet smittet av viruset, noe som er nesten 2.000 flere enn torsdag.

Av de 43 nye dødsfallene som er rapportert inn til helsemyndighetene, er alle med unntak av ett, skjedd i den hardest rammede Hubei-provinsen.

I tillegg er nå 102.000 mennesker under medisinsk observasjon med mulige symptomer på sykdommen i Kina.

– Global krise

Den nye oversikten ble lagt fram av kinesiske myndigheter etter at Verdens helseorganisasjon (WHO) torsdag kveld erklærte virusutbruddet som en global folkehelsekrise. I alt er viruset nå påvist i 15 land.

– Vi må handle sammen for å hindre videre spredning. Vi kan bare stanse dette sammen, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus under pressekonferansen i Genève torsdag.

De aller fleste smittede er påvist i Hubei-provinsen i Kina. Det er flere enn de som fikk påvist smitte under sars-epidemien som krevde under 800 liv for 17 år siden.

Eldre mest utsatt

Dødsraten hos dem som har fått påvist Wuhan-viruset er foreløpig på drøyt 2 prosent, mens dødsraten under sars-utbruddet var på nærmere 10 prosent.

Viruset er først og fremst dødelig for gamle, svekkede og syke mennesker, og gjennomsnittsalderen for dem som er døde i Kina er ifølge myndighetene 73 år.

Flere land har hentet ut sine statsborgere fra Wuhan og Hubei-provinsen og mange land og flyselskaper har innstilt sine flygninger til både regionen og til Kina. SAS besluttet torsdag å stanse alle flyginger til Beijing og Shanghai grunnet virusutbruddet, men opprettholder flygingene til Hongkong som normalt.

(©NTB)