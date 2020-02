Macron: – Brexit er et historisk alarmsignal

Den franske presidenten la ikke fingrene imellom i en TV-sendt tale bare noen timer før Storbritannia forlater EU.

– Brexit er en historisk alarm som må lyde i alle landene våre, som må bli hørt i hele Europa og få oss til å reflektere, sa Macron. Den svært EU-vennlige franske lederen sa at valgkampen før folkeavstemningen i 2016 bør være en påminnelse om «hva løgner kan gjøre med demokratiet vårt».

– Brexitresultatet var mulig fordi vi altfor ofte har gjort Europa til syndebukk for problemene våre, men også fordi vi ikke har endret Europa nok, fortsatte presidenten.

Han sa videre at europeerne trenger EU til å forsvare sine interesser overfor Kina og USA og for å takle saker som migrasjon, klimaendringer og den digitale økonomien. Samtidig påpekte han at unionen har behov for dyptpløyende reformer for å styrke suvereniteten og demokratiet.

