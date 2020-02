Abbas truer med å kutte alle bånd til Israel og USA

I en tale i Egypts hovedstad Kairo lørdag sa Abbas at han har fortalt begge landene om beslutningen. Også samarbeidet om sikkerhet vil bli avsluttet.

Abbas sa også at han har nektet å besvare telefonsamtaler og meldinger fra USAs president Donald Trump.

– Fordi jeg vet at han ville brukt det til å si at han har konsultert oss, forklarte han.

Kontroversiell plan

Talen ble holdt under et krisemøte for landene i Den arabiske liga. Etter initiativ fra palestinerne drøftet landene den såkalte fredsplanen for Israel og palestinerne som USAs president Donald Trump har lagt fram.

Planen legger blant annet opp til at Israel skal få annektere store områder på den okkuperte palestinske Vestbredden – og nesten hele Øst-Jerusalem.

«Apartheid»

Den arabiske ligas generalsekretær Ahmed Aboul Gheit avviste planen som en oppskrift på hundre år til med konflikt og lidelse.

– Planen vil i praksis føre til en énstatsløsning med to klasser av borgere, der palestinerne vil være annenrangs borgere, frarøvet grunnleggende borgerrettigheter. Det er apartheid, sa Gheit.

– De to partene bør forhandle seg imellom for å nå en løsning som begge kan akseptere, fortsatte han.

Ifølge Abbas er planen i strid med Oslo-avtalene mellom Israel og palestinerne fra 1993.

– Jeg vil aldri godta denne løsningen, sa han. Jeg vil ikke at det skal skrives i historien om meg at jeg solgte Jerusalem, sa Abbas i talen.

Dårlig mottatt

Trumps fredsløsning innebærer at Israel får beholde bosetningene som er etablert i de okkuperte palestinske områdene, at den okkuperte Jordandalen annekteres av Israel, og at en framtidig palestinsk hovedstad legges til Shuafat, 5 kilometer nord for Jerusalems gamleby.

I bytte lover Trump økonomisk støtte til den palestinske befolkningen. Under presentasjonen av planen tidligere denne uka understreket Trump gang på gang at planen hans vil skape stor velstand for palestinerne, om de bare aksepterer den.

Advarsel fra Søreide

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har hyllet planen. Men internasjonalt har det ikke vært mye jubel å spore.

– Jeg advarer mot å ta ensidige skritt. Enhver annektering av landområder ved bruk av makt er uakseptabel og i strid med folkeretten, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en skriftlig kommentar onsdag.

Ifølge henne er det kun en tostatsløsning forhandlet fram mellom Israel og Palestina som kan skape varig fred.