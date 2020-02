Sender krigsskip til Midtøsten

-Tusenvis av japanske skip ferdes daglig i gulfen, blant annet oljetankere som inneholder ni tideler av vår oljeimport. Det sa Japans statsminister, Shinzo Abe ifølge Reuters.

Trusselbildet er definitivt til stede

Abe’s regjering har sagt at Japan er klare til å bruke kraft for å beskytte skip i fare, en kontroversiell avgjørelse ettersom Japans ny krigsgrunnlov ikke tillater bruk av militær makt i internasjonale konflikter. Fra tidligere har nasjoner som blant annet USA, Frankrike og Brasil utstasjonert krigsskip i farvannet.

Økte spenninger i regionen

Spenningene i Midtøsten har tiltatt den siste tiden, hovedsakelig forårsaket av konflikten mellom USA og Iran. Stemningen er uansett roligere enn for noen uker siden, da nasjonene var på bristepunktet til krig. USA har beskyldt Iran for flere angrep den siste tiden, blant annet et angrep mot den japanske oljetankeren Kokuka Courageous. Iran har senere vært ute å avblåst beskyldningen.