WHO styrker kampen mot feilinformasjon om Wuhan-viruset

– Utbruddet og responsen fra 2019-nCoV har ført til en massiv «infoepidemi» – en overflod av informasjon – noen nøyaktige, andre ikke, sa WHO i en uttalelse søndag.

Ved å bruke den offisielle forkortelsen for viruset sa WHO at flommen av informasjon har gjort det vanskelig for folk å skille mellom myter og fakta.

Helseorganets team jobber døgnet rundt for å identifiserte de vanligste ryktene som kan utgjøre en folkehelserisiko, for eksempel falske forebyggingstiltak og kurer.

Et av spørsmålene som Verdens helseorganisasjon har fått, er om røyk og gass fra fyrverkeri kan forhindre 2019nCoV. Nei, er svaret fra WHO. De sier at selv om fyrverkeri kan forårsake brannskader og irriterte øyne, hals og lunger, ødelegger det ikke viruset.

De sier de også har fått spørsmål om det er trygt å bestille pakker fra Kina, og de forklarer at det er trygt å motta brev og pakker fra det virusrammede landet.

– Fra tidligere analyser vet vi at coronaviruset ikke overlever lenge på gjenstander, for eksempel pakker eller brev, uttaler byrået.

De advarte også folk mot å bruke oljer eller kjemikalier for å forhindre infeksjoner.

Det finnes ingen vaksine mot viruset. Over 360 mennesker har død av viruset så langt.

(©NTB)

Fakta om spredningen av Wuhan-viruset * 12. desember 2019. Dette er datoen kinesiske myndigheter sier det første nye coronaviruset ble identifisert i byen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019. De informerte ikke Verdens helseorganisasjon (WHO). Wuhan, med sine 11 millioner innbyggere i Hubei-provinsen, er en sentral transporthavn i Kina. * 31. desember. Kina bekrefter at de gransker en ny sykdom forårsaket av nytt virus. 27 tilfeller av en ny type lungebetennelse bekreftes. Smittekilden er «uklar». * 1. januar. Et sjømatmarked i Wuhan pekes ut som smittekilde, blir stengt og satt under etterforskning. Det er blitt solgt ville dyr på sjømatmarkedet, hvilket er ulovlig. Ifølge AFP er det solgt 112 eksotiske arter der, inkludert ulvevalper, pinnsvin, krokodiller, kjempesalamandere og papegøyer. * 7. januar. WHO erklærer at det nye viruset er en ny type coronavirus som får navnet 2019-nCoV eller Wuhan-virus. Antall tilfeller er nå 44. Andre typer alvorlige typer coronavirus inkluderer Middle Eastern respiratory syndrome (mers) og severe acute respiratory syndrome (sars). * 9. januar. Første dødsfall. En 61 år gammel mann fra Wuhan med viruset dør med lungebetennelseaktige symptomer. Kinesiske myndigheter venter to dager med å offentliggjøre dødsfallet og hevder at viruset ikke er veldig smittefarlig mellom mennesker. * 13. januar. Det første tilfellet utenfor Kina bekreftes, i Thailand. De neste døgnene følger Japan, Sør-Korea og USA etter. * 20. Januar. Kinesiske myndigheter bekrefter at Wuhan-viruset kan spres fra person til person, samtidig som viruset fortsetter å spres i Kina og til flere land på kloden. President Xi Jinping sier at å stanse utbruddet og redde liv er førsteprioritet, og antall bekreftede er 282 smittede, tre døde. * 21. januar. 314 smittede, seks døde. * 22. januar. 440 smittede, 17 døde. Hongkong, Nord-Korea og Macau stenger grensene og flere land, som Australia og USA har begynt å sjekke tilreisende fra Kina. * 23. januar. Wuhan og Hubei-provinsen stenges av, flyginger og togreiser inn og ut kanselleres. Etter hvert blir det heller ikke adgang for privat transport. En 80 år gammel mann sør for Beijing blir første dødsfall utenfor Hubei, og tilfeller dukker opp i Vietnam og Singapore. * 24. januar. Det første tilfellet i Europa bekreftes, i Frankrike, der tre personer legges inn i Paris og Bordeaux. Ved det australske University of Queensland arbeider forskere med å utvikle en vaksine innen 16 uker. Nå er 846 bekreftet smittet og 26 døde. * 25. januar. Viruset bekreftes i Australia, fire tilfeller. Viruset har spredd seg til Nepal, Shanghai og Malaysia. Nå er 1.320 bekreftet smittet og 41 døde. * 27. januar. Første dødsfall registrert i Beijing. Nå er 2.750 bekreftet smittet og 81 døde. Canada, Kambodsja og Sri Lanka rapporterer første tilfeller. Borgermester i Wuhan Zhou Xianwang innrømmer at de burde meldt fra tidligere og sier seg villig til å fratre sin stilling. Hongkong erklærer unntakstilstand og stanser innreise fra fastlands-Kina, mens Kina bygger et spesialsykehus for tusen pasienter med det nye coronaviruset. * 28. januar. Tyskland bekrefter første sykdomstilfelle, mens antall døde passerer 100, med 106 bekreftede dødsfall og 4.515 smittede. * 29. januar. Australia blir første land utenom Kina som på veien mot en vaksine, klarer å dyrke en laboratorieversjon av viruset. Myndighetene i Australia vil evakuere 600 innbyggere fra Hubei-provinsen, inkludert 140 barn, til Christmas Island, der de skal sitte i karantene i minst 14 dager. Første tilfelle bekreftes i Finland. * 30. januar. De første tilfellene bekreftes i Midtøsten og India. 170 bekreftede dødsfall og mer enn 8.000 smittede. * 31. januar. WHO erklærer utbruddet av det nye coronaviruset fra Wuhan en internasjonal folkehelsekrise. Første smittetilfeller bekreftet i Italia, Sverige og Storbritannia. Italia erklærer unntakstilstand. Flere land, med USA, Tyskland og Japan i bresjen, fraråder reiser til Kina og Hubei-provinsen. Kina vil hente borgere som er flyfaste i utlandet. * 1. februar. Så langt har Folkehelseinstituttet i Norge analysert elleve prøver, og ingen av dem har gitt positive utslag på Wuhan-viruset. * I Kina har over 14.380 mennesker fått påvist smitte. 304 er døde, de aller fleste i Hubei-provinsen. * 2. februar. Første dødsfall utenfor Kina registrert, på Filippinene, og antall smittetilfeller utenfor Kina er passert 100. 250 personene blir fløyet til Frankrike fra Kina, og 20 viser symptomer på smitte. Samtidig mener thailandske leger de har funnet en mulig kur mot Wuhan-viruset, etter at en syk 71-åring ble frisk etter å ha fått behandling på et thailandsk sykehus. * 3. februar. I Kina er over 17.200 bekreftet smittet og 361 døde. Shanghai-indeksen falt hele 8,7 prosent ved åpning som følge av økende frykt for at Wuhan-viruset vil dempe global vekst i økonomien. (Kilder: NTB, abc.net.au , John Hopkins )