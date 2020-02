Første pasient innlagt på sykehus bygget på ti dager i virusrammet millionby

I rekordfart har kinesiske myndigheter bygget et nytt sykehus i den isolerte byen Wuhan, hvor det nye coronaviruset først ble oppdaget. Feltsykehuset brukte myndighetene bare ti dager på å bygge.

Spesialsykehuset ble bygget i kampen mot Wuhan-viruset som har blitt erklært som en global folkehelsekrise. Natt til mandag bekreftet kinesiske myndigheter at antall døde nå er oppe i 362. Over 17.000 har påvist smitte.

Huoshenshan-sykehuset har 1.500 senger, og den første pasienten ankom klokken 10 mandag morgen lokal tid, ifølge statlige medier.

Sykehuset har to etasjer, og over halvparten av den 600.000 kvadratmeter store bygningen er isolasjonsavdelinger. På sykehuset er det installert et videosystem hvor leger kan snakke med eksperter utenfra. Systemet, som ifølge statlige medier ble installert på under 12 timer, er koblet til et sykehus i Beijing.

Kommunistpartiet har sendt 1.400 leger, sykepleiere og annet personell for å bemanne sykehuset i Wuhan, ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Flere smittede i Vietnam og USA

Natt til mandag ble det også kjent at antall smittede i blant annet Vietnam også justert opp.

Åtte personer i Vietnam er bekreftet smittet av det nye coronaviruset. For å forhindre at flere blir smittet, har vietnamesiske myndigheter besluttet å stenge skoler i minst 26 av landets 46 provinser.

Skolene skal holdes stengt i sju dager for å hindre et utbrudd.

I USA er en niende person bekreftet smittet av Wuhan-viruset, skriver Reuters. Den smittede, en kvinne, er isolert i California.

Dansker landet i Roskilde

Ni dansker som ble evakuert fra Wuhan, landet natt til mandag i Roskilde. En tiende danske er innlagt med virussymptomer på Wuhan-viruset i Belgia, ifølge den danske avisa Ekstra Bladet.

Evakueringen av borgerne har vært arrangert av utenriksdepartementet i Danmark. De ble først fløyet til Sør-Frankrike, før de ble fløyet videre til Roskilde. (©NTB)